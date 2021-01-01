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8 (963) 442-12-30

Выкуп авто дорого. Деньги сразу!

Дороже всех

Предложим лучшую цену среди конкурентов.

Оценка по Whats App

Оцениваем стоимость автомобиля по фото и описанию.

Выкуп с выездом

Бесплатно приедем, оценим и выкупим автомобиль.

Деньги сразу

Мы выплатим всю сумму наличными или переводом на банковскую карту

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9 из 10 автомобилей
оцениваем выше, чем перекупщики и Trade In

Выкуп авто trademotor
4.4

Отзывы

Что влияет на максимальную сумму выкупа?

  • Оригинальный пробег
  • Наличие сервисной книги
  • Прохождение ТО
  • Техническое состояние
  • Количество хозяев
  • ДТП и окрасы
  • Доп оборудование
  • Комплектация

Порядок выкупа автомобиля

5 мин
Заявка
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам
30 мин
Осмотр
Приедем, осмотрим, проведем диагностику, проверим юридическую чистоту
20 мин
Оформление документов
Возьмем на себя оформление полного пакета документов для выкупа вашего авто
5 мин
Передача денег
Вы получите максимальную выплату за авто

Выкуп авто осуществляется
по 3‑м документам


Паспорт транспортного средства (ПТС)

Свидетельство о регистрации (СТС)

Паспорт собственника транспортного средства

Хотите узнать стоимость автомобиля?

Мы перезвоним вам и сообщим
сумму выкупа

Нажимая кнопку "Отправить" я подтверждаю свое ознакомление с порядком обработки персональных данных со стороны trademotor.ru и даю свободное и осознанное согласие на их обработку, на получение информации по каналам связи. Подробно тут.

Выкуп авто Екатеринбург

Нуждаетесь в срочной продаже автомобиля?

Компания trademotor осуществляет выкуп авто Екатеринбург с 2009 года. За время нашей работы мы выкупили 783 автомобиля от Лада до Mercedes. Мы осуществляем выкуп автомобилей с пробегом в любом состоянии, не зависимо от марки и года выпуска. Срочный выкуп авто является самым быстрым способом для владельца автомобиля в получении денег наличными. Если у вас появилась необходимость срочно и выгодно продать свой автомобиль, наша компания поможет вам решить эту задачу быстро. Автовыкуп Предложим лучшую цену за автомобиль. Оцениваем дороже, чем на аукционе Carprice, Трейд Ин и перекупщики. Честный выкуп авто дорого по справедливой цене в городе Екатеринбург.

Какие автомобили мы выкупаем?

Вопросы и ответы по выкупу автомобилей

Я могу узнать сумму выкупа online?
Да. Мы оцениваем предварительную стоимость автомобиля в Whats App. Это займёт от 5 минут.
Сколько стоит выезд эксперта и оценка автомобиля?
Выезд, осмотр и оценка автомобиля производится нашими специалистами абсолютно бесплатно и не к чему вас не обязывает. Перед выкупом наши специалисты произведут визуальный осмотр кузова, проверят техническое состояние и составят акт осмотра. Это позволит нам максимально дорого оценить ваш автомобиль. Наш оценщик выезжает в любой район Екатеринбурга. Процесс оценки полностью прозрачен.
Выкуп авто дорого это реально?
Помойте машину
На грязном авто не видно царапины и сколы, это помещает объективно оценить стоимость автомобиля.
Покажите состояние шин
Машина с комплектом зимних и летних шин увеличит стоимость выкупа.
Возьмите сервисную книжку или заказ-наряды из автосервиса
Документальное подтверждение о выполненных работах в автосервисе будет плюсом к цене.
Не забудьте
Оплатить штрафы и проверить ограничение регистрационных действий на сайте ГИБДД
Выкуп авто дорого с помощью простых действий возможен. Звоните +7(963)442-12-30
Сколько времени занимает оформление?
Срочный выкуп авто и наличный расчет в течение часа. Выплата происходит в день обращения.
Защита от мошенничества
Когда срочно нужно продать автомобиль, и деньги нужны здесь и сейчас, так легко потерять бдительность и стать жертвой мошенников. Работая с компанией Trademotor, это исключено. Наша компания работает на автомобильном рынке с 2009 года. Изучите отзывы и сравните условия — мы гарантируем прозрачную сделку и оформленную по всем правилам документацию. Договор выкупа подготовлен нашим штатным юристом.
Я могу отказаться от продажи?
Да, конечно. Если вас не устроят условия, вы можете отказаться от продажи автомобиля. Вы в любом случае не обязаны ни за что платить. А если решите вернуться, мы будем только рады!
Выкуп по городам в Свердловской области
Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Полевской, Асбест, Ирбит, Заречный, Алапаевск, Нижняя Тура, Новая Ляля, Серов, Карпинск, Березовский, Верхняя Пышка, Среднеуральск, Невьянск, Лесной, Кировград, Серов, Новая Ляля, Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель, Ирбит, Камышлов, Сысерть, Ревда, Дегтярск, Шаля, Реж, Богданович.
+7 (963) 442-12-30 Звоните

В этом месяце мы выкупили 18 автомобилей

Toyota Passo

Toyota Passo, 2009

265 000 руб.

Kia Optima

Kia Optima, 2018

1 200 000 руб.

peugeot 308

peugeot 308, 2012

380 000 руб.

Hyundai Accent

Hyundai Accent, 2005

210 000 руб.

Kia Picanto

Kia Picanto, 2009

220 000 руб.

Volkswagen Passat B7

Volkswagen Passat B7, 2011

550 000 руб.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris, 2020

1 140 000 руб.

Ваш автомобиль

Ваш автомобиль, 2022

10 000 000 руб.

Выкуп авто

Абсолютно по разным жизненным причинам люди продают свой автомобиль. Это может быть радостное событие, способствующее дальнейшему приобретению транспортного средства лучшей марки, или непредвиденные обстоятельства с резкой необходимостью в денежной сумме на незапланированные расходы. Бывает и такое, что дальнейшей эксплуатации авто невозможна из-за ДТП или состояния здоровья. Услуга выкуп авто в Екатеринбурге и области авто любых производителей и моделей, оказывается компанией выкуп авто trademotor. Срочный автовыкуп – это возможность быстро, дорого и надёжно продать автомобиль с минимальными затратами и усилиями. Занимаясь поиском потенциальных покупателей вы тратите самый ценный ресурс своей жизни, время. Большая вероятность нарваться на мошенников или перекупов, чем встретить идеального покупателя, которого удовлетворит состояние вашей машины. Выкуп авто по максимальной цене в Екатеринбурге с пробегом, доступен людям ценящих своё время. Выкуп дороже всех, предложим лучшие условия. Выкуп автомобилей Екатеринбург дорого в любом состоянии срочно и дорого. Срочно продай автомобиль за 2 часа: деньги сразу, без комиссий. Принимаем заявки в what’s app написать, возможен выезд оценщика в удобное для вас время.

Хотите быстро проадать автомобиль?

Воспользуйтесь быстрым и удобным способом продажи вашего автомобиля. Всего 4 простых шага:

  • Отправьте фото в Whats App.
  • Узнайте стоимость автомобиля.
  • Доджитесь оценщика для согласования цены и оформления документов.
  • В тот же день получите деньги наличными или на карту.

 

Или позвоните прямо сейчас: +7 (963)442-12-30

Выкуп автомобилей по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Peugeot
Toyota
Ford
Hyundai
Mercedes
Infiniti
Kia
Land Rover
Mazda
Honda
Mitsubishi
Nissan
Opel
Citroen
Renault
Skoda
Suzuki
Volvo
Volkswagen
Volvo
ВАЗ

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Контакты

г.Екатеринбург ул. ГЕРОЕВ РОССИИ д.2

9:00 - 22:00

+7(963)442-12-30

3824383@mail.ru


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